JC inggit kay Bela

Aminado si JC Santos na napi-pressure siya kay Bela Padilla, na direktor niya sa pelikulang 366 ng Vivamax.

“Nakaka-pressure ang achievement niya. Ang bata pa lang niya nakakapagdirek na siya.

“I think papunta rin ako sa ganun, its just that maaga lang ‘yung kay Bela. May inggit din siyempre, pero inspired din. Sabi ko nga, kung kaya ni Bela, kaya ko rin. Siguro, more inspired more than inggit!” sabi ni JC.

Para naman kay Zanjoe Marudo, bilib siya sa tapang ni Bela.

“Siguro ang kailangan kong makuha from Bela ay ang tapang na magsimula. Nandun ‘yung gusto mo na, pero takot ka pang gawin. Nakita ko kay Bela, wala siyang takot na simulan, or mag-fail, o hindi magustuhan ng ibang tao.

“Pero sa ngayon, mas gusto kong mag-focus na gumawa ng mga project na hindi ko pa nagagawa as an actor. At makagawa ng mga project na makikilala sa buong mundo,” sabi naman ni Zanjoe.

Sey naman ni Bela, matagal na niyang kilala ang dalawa, at alam niyang may mga project na naglalaro sa utak ng mga ito, na gusto nilang gawin in the future.

“Pareho silang story teller. Marami silang kuwento, na ayaw pa nilang ilabas. Halos lahat naman ng mga artista content creator na rin.

“Zanjoe has YouTube channel. So, we’re all paid to tell stories,” sabi ni Bela. (Dondon Sermino)