Jazz sintunado kay Butler, Heat

NBA-best ang Jazz?

Eh, ano naman kina Jimmy Butler at Goran Dragic.

Umiskor ng season-high 33 si Butler, pinantayan ni Dragic ang season-best niyang 26, at hiniya ng Heat ang dumayong Utah 124-116 Biyernes ng gabi sa Miami.

Nalaglag sa 26-7 ang Jazz pero nangunguna pa rin sa West.

Nag-ambag pa si Bam Adebayo ng 19 points at 11 rebounds para sa ayon kay Fil-Am coach Erik Spoelstra ay “high-level game” ng Heat.

Mainam din ang kontribusyon nina Duncan Robinson (15 points) at Kendrick Nunn (12) sa panlimang sunod na panalo ng Miami.

Natapos ang tatlong quarters na dikit 96-94 pabor sa hosts.

Sa fourth, naghigpit ng depensa ang mga tauhan ni Spoelstra, binigyan lang ng 22 points ang high-scoring Jazz.

Overall ay nalimitahan sa 40 of 94 shooting 15 for 46 sa 3s ang Utah, pinangunahan ng 30 points ni Donovan Mitchell. Outrebounded ang Jazz 50-36 sa larong tinampukan ng 14 lead changes at 10 deadlocks.

May 17 points si Bojan Bogdanovic sa Jazz, double-double na 15 points, 12 rebounds kay Rudy Gobert at 14 markers kay Mike Conley Jr. Naka-tig-13 points sina Jordan Clarkson at Joe Ingles.

Huling itinabla ng tres ni Clarkson sa 103-103 bago sinindihan ni Dragic ang 11-4 run ng Heat. (VE)