Jazz kumambiyo, Mitchell ite-trade

TALIWAS sa kanilang unang desisyon na huwag pakawalan ang star player na si Donovan Mitchell, kumambiyo ngayon ang Utah Jazz at handa na umanong ipagpalit ang nasabing player anumang oras.

Bukas na ulit ang Jazz sa usapin para sa trade ni Mitchell, handa nang makinig sa mga posibleng kahahantungan ng nasabing kalakalan, iniulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, nitong Martes.

Kasabay nito ay iniulat naman mismo ng Athletic Jazz reporter na si Tony Jones na ang bar para sa deal kay Mitchell ay nanatiling mataas ngunit sila ay bukas sa isang trade na mahirap tanggihan.

Nauna dito ay nailipat ng Jazz si Rudy Gobert sa Timberwolves na naging dahilan upang muling mabuksan ang usapin ng trade kay Mitchell upang muling magbuo ng panibagong bihis na koponan ang una.

Hindi naman imposible na mapunta sa New York Knicks si Mitchell gayung isa siyang lokal ng nasabing state at hindi din hihinto ang nasabing koponan na makakuha ng star power na gaya niya na high-scorer at sanay sa playoffs.

Ang 25-anyos na si Mitchell ay may stats na si 23.9 puntos kada laro at 36.1 percent sa 3-point shooting at maaring makapagbigay ng dagdag na opensa sa Knicks para sa kanilang susunod na kampanya. (Annie Abad)