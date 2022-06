Jazul, Phoenix tinumba ROS

Mga laro sa Miyerkoles (SM Mall of Asia Arena)

3:00 – pm Converge vs Terrafirma

6:00 – pm Ginebra vs NLEX

ISINALBA ni RJ Jazul sa posibleng pagkulapso ang Phoenix sa paggiya ng 106-102 panako kontra Rain or Shine sa 47th Philippine Basketball Association 2022 Philippine Cup elimination round sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay Linggo ng gabi.

Nagtala si Jazul ng 25 points, tig-1 assist at steal kalakip ang 6-of-8 sa 3-point shooting at perpektong 5-of-5 sa freethrow upang iangat ang Fuel Masters sa pangalawang sunod na panalo at 2-2 win-loss record.

“Nagkataon lang siguro na sa end game pagod na mga kakampi ko, kailangan ko ring tumulong sa kanila,” bulalas ng basketbolista.

“We are just looking at the small wins we could get. We just played our own brand of play,” hirit ni Phoenix coach Topex Robinson.

Huling nakalapit ang Elasto Painters sa isang puntos na lamang na paghahabol sa 9:32 minuto mula sa isang tres ni Mike Nieto, 87-86, pero sa sumunod na play natawagan ng unsportsmanlike foul si Jewel Ponferada na nagtulak upang muling maghabol sa pitong puntos.

Naitala ng Phoenix ang pinamataas na abanteng 18 puntos sa trey nu Matthew Wright sa third period, 63-45.

Tanging klamangan ng RoS ang isang puntos, 3-2, 11:29 minuto sa first quarter mula sa tres ni Ponferada. (Lito Oredo)