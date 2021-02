Jazul nahirang na ‘Mr. Quality Minutes’

SI Phoenix Super LPG veteran guard RJ Jazul ang Mr. Quality Minutes sa PBA Press Corps virtual Awards Night.

Ang 83-80 victory naman ng Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts sa kanilang Game 5 do-or-die semis match ang unanimous choice bilang ‘Game of the Bubble’ ng mga reporter na regular na kumokober ng PBA.

Kikilalanin din ang 2019 awardees sa two-in-one event sa March 7 sa TV5 Media Center hatid ng Cignal TV. March 8 ipapalabas ang awards rites sa PBA Rush.

Mainam ang kontribusyon ni Jazul sa Philippine Cup bubble, off the bench ay nag-average ang 34-year-old ng 11.0 points, 2.3 rebounds at 2.1 assists sa 17 games.

Tampok rito ang tinuhog na siyam na 3s sa 110-101 win ng Phoenix kontra five-time champion San Miguel Beermen para makasiguro ng tiket sa quarters.

Pangungunahan nina Baby Dalupan Coach of the Year Leo Austria ng Beermen at Danny Floro Executive of the Year PBA chairman Ricky Vargas ng TNT ang honorees ng 2019 season. kasama sina Bulakan, Bulacan mayor Vergel Meneses (Presidential Awardee) at Defensive Player of the Year Sean Anthony ng NorthPort. (VE)