Jaymar MVP ng VisMin Cup

HINIRANG na Most Valuable Player (MVP) ang pambato ng MJAS Zenith-Talisay na si Jaymar Gimpayan sa 2021 Chooks-to-Go Pilipinas VisMin Super Cup-Visayas leg.

Iginawad ang parangal sa 6-foot-2 small forward at ipinagmamalaki ng Our Lady of Fatima University, ang pinakamataas na individual honor sa kauna-unahang professional basketball league sa South.

“Hindi ko ine-expect ito dahil talagang hard work lang talaga ginawa ko sa bawat laro,” sey ng basketbolista mula Oleras, Northern Samar.

“Dine-dedicate ko ito sa kuya ko na talagang nagtulak sa akin na maglaro ng basketball at makipagsapalaran sa Maynila. Nagpapasalamat din ako sa mga teammate ko dahil hindi nila ako iniwan dito sa bubble. Talagang pamilya na turi nila sa akin. Kasama ko sila sa hirap at saya dito.”

Kinubra ng 25-anyos na si Gimpayan ang kabuuang 416 puntos, tampok ang 333 statistical points (1st), 18 mula sa player votes (2nd), 25 sa media votes (1st) at 40 votes (1st) sa VisMin office.

Malaki ang kontribusyon ni Gimpayan sa impresibong 10-game sweep ng Aquastars sa double-round elimination, tangan ang averaged 12.5 points (8th), 8.9 rebounds (3rd) at 1.1 assists.

Semugunda sina Tubigon Bohol’s homegrown guard Joseph Marquez at big man Pari Llagas na may nakuhang 358 at 301, puntos, ayon sa pagkakasunod.

Kasama rin ni Gimpayan sa All-Visayas team sina MJAS-Talisay point guard Paulo Hubalde at center Jhaymo Eguilos; at CS-Mandaue’s Gryann Mendoza. (Abante Sports)