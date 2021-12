Jaylen, Celtics winasiwas Cavs

INISKORAN ni Jaylen Brown ng 34 ang Cleveland para ihatid ang Celtics sa 111-101 panalo Miyerkoles ng gabi sa TD Garden sa Boston.

Nag-ambag pa ng career-high 31 points, 11 rebounds at 7 assists si Robert Williams III at may 18 markers si Jayson Tatum sa Celtics.

“It’s one of the better days I’ve had since I’ve been back,” ani Brown, limang larong nawala ngayong buwan dahil sa right hamstring injury.

Kulang sa tao ang Cavaliers, nasa health and safety protocols sina starters Isaac Okoro, Evan Mobley at Jarrett Allen at limang iba pa.

Namuno sa Cleveland ang 28 points ni Darius Garland, may 18 si Kevin Love.

Nagpuno rin ng lineup ang Boston, hinugot at pinapirma sa 10-day contract si 40-year-old Joe Johnson.

Hiyawan ang crowd nang tumayo si Johnson mula sa bench para pumasok.

Binigyan pa siya ng maingay na ovation nang pumasok ang fallaway jumper sa final minute. (VE)