Jayda wagi sa ‘Int’l Film Fest Manhattan

Nasungkit ni Jayda ang Best Music Video award sa ginanap na International Film Festival Manhattan (IFFM) 2021 para sa kanyang “Paano Kung Naging Tayo?” music video na nagsilbi ring directorial debut niya.

Sa isang pre-recorded award acceptance speech, nagpasalamat si Jayda sa independent film festival sa New York para sa pagkilala at sa mga taong bahagi ng produksyon ng music video.

“I’d like to give thanks on behalf of my co-director Edrex Clyde Sanchez, his team ECS Films, my label Star Music, and everybody involved in this project. We appreciate this recognition of our hard work and passion,” sabi niya.

Nagpahatid din siya ng pasasalamat kay ABS-CBN Music head Roxy Liquigan at sa mga tagasuporta niya at nangakong umpisa pa lang ito ng pagsabak niya sa pagdidirek.

Samantala, umabot na rin sa isang milyon ang views ng “Paano Kung Naging Tayo?” sa YouTube. Sa emosyonal na video, katambal ni Jayda ang dating “PBB: Otso” housemate na si Rhys Miguel. (Dondon Sermino)