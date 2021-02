Jayda, Rhys naghasik ng kilig sa socmed

Idinaan ni Jayda sa awitin ang kanyang mga katanungan sa pag-ibig sa pinakabagong single na “Paano Kung Naging Tayo?” na handog niya ngayong Buwan ng mga Puso.

Ito ang unang awiting Filipino na prinodyus ni Jayda at sinulat niya kasama ang ama na si Dingdong Avanzado. Nabuo niya ang konsepto ng kanta matapos makita sa social media ang isang post na nagkwento ng kanyang ‘what ifs’ sa taong minamahal.

“It moved me and it was something that resonated with me enough that I and my dad, my co-writer on this track, finished the whole thing in 24 hours,” sabi ni Jayda kaya naman ibinuhos niya ang emosyon sa bagong single mula sa Star Music para sa mga taong nagdadalamhati at iniisip ang mga posibilidad kung sakaling naging sila ng taong laman ng kanilang puso’t isipan.

Sakong Valentine’s Day (Peb. 14) inilabas ang music video ng kanyang bagong single na siya mismo ang nagdirek, ha!

Tampok sa music video si Rhys Miguel bilang leading man. At yes, bagay na bagay ang dalawa, ha! Ang lakas nilang magpakilig! (Dondon Sermino)