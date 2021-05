Jayda nagpatutsada sa mga lalakeng paasa

Palaban ang bagong single na “M.U.” ni Jayda na may patama para sa mga malabong kausap pagdating sa estado ng relasyon.

Pinoy slang ang “M.U.” na nangangahulugang ‘Malabong Usapan’ at ito mismo ang tema ng kanta na tungkol sa paghahanap ng seguridad sa isang relasyon.

“Tungkol ang ‘M.U.’ sa kung ano ang gusto mo, deserve mo, worth mo, at tsaka ayaw mo sa isang relasyon. It’s all about wanting clarity,” sab ni Jayda.

Bagong kolaborasyon ng Kapamilya singer-songwriter ang pop track kasama ang ama niyang si Dingdong Avanzado, na kasama niya ring nagsulat ng “Paano Kung Naging Tayo?” single na inilunsad noong Pebrero lamang. Co-producer naman niya sa “M.U.” si ABS-CBN Music creative director Jonathan Manalo.

Samantala, mapapanood na rin ang music video ng kanta mula sa Star Music tampok si Francine Diaz, kung saan co-director si Jayda kasama si Edrex Clyde Sanchez. Unang naging direktor si Jayda ng music video para sa “Paano Kung Naging Tayo?” kung saan tampok ang dating “Pinoy Big Brother: Otso” housemate na si Rhys Miguel.

Bilang isa sa mga bagong breed ng OPM singer-songwriters, nakatakda na rin ang first-ever major concert ni Jayda sa June 26 (Sabado) na may re-run kinabukasan (June 27) at mapapanood via KTX.ph, iWanTTFC, at TFC IPTV. Pwede nang bumili ng ticket sa mga nabanggit na platforms sa halagang P499.