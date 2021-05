Jayda magpapasiklab sa online concert

Handang-handa na nga ang unica hija nina Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado na si Jayda Avanzado sa kanyang unang major concert sa June 26 (Sabado), Ang ‘Jayda in Concert’ na prodyus ng ABS-CBN Events at Phenomenal Entertainment, sa pangunguna ni Frank Mamaril bilang director kasama si Iean Iñigo bilang musical director.

Tiyak na magniningning si Jayda dahil sa kanyang natatanging talento sa musika.

Nitong Pebrero lang inilabas ni Jayda ang kanyang sinulat na “Paano Kung Naging Tayo” single na may music video na siya rin mismo ang nagprodyus at nagdirek.

Kabilang rin si Jayda sa all-female multinational collaboration na “HEAL” na inilabas noong 2020.

Bongga at patok nga ang mga kanta niyang “Perfectly Imperfect” kasama si Jeremy G, “Sana Tayo Na” kung saan ka-duet naman niya si Darren Espanto, at ang “Happy For You” na nagbigay karangalan sa kanya sa Awit Awards 2019 para sa kategoryang Best Performance by a New Female Recording Artist.

Mabibili na ang tickets para sa “Jayda in Concert” sa KTX.ph, iWantTFC, and TFC IPTV for sa halagang P499.

May handog ding VIP tickets ang KTX na bukod sa concert ay magbibigay access din sa VIP party sa Zoom kasama si Jayda sa halagang P799.

(Dondon Sermino)