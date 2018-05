Jaya kinuyog sa pagtsugi ng ‘TNT’ kay Aila

Pinagtanggol ni Vice Ganda ang singer na si Jaya dahil sa mga bashing na natanggap nito at ng ibang mga judge ng Tawag Ng Tanghalan ng programang It’s Showtime.

Naging malaking issue nga ang pagpabor ng mga hurado ng TNT na sina Kyla, Yeng Constantino, Erik Santos and Rey Valera kay Ato Roman imbes na kay Aila Santos na nakipag-compete sa Seat of Power.

Pinutakti ng kung ano-anong hindi magagandang comments ang mga judge ng TNT at isinama pa si Jaya na hindi naman umupo as judge noong araw na iyon.

To the rescue si Vice Ganda kay Jaya dahil wala naman daw alam ang tinaguriang Queen of Soul sa nangyari sa studio noong araw na iyon. Ni-reveal din ni Vice na isa si Jaya sa dalawang judge na bumoto para kay Aila.

“I felt so bad for Miss Jaya. Kasi there are a number of Aila fans na bina-bash si Miss Jaya kahapon. And there was no reason for you to bash Miss Jaya kasi, kung hindi niyo po alam.

“Miss Jaya was one of the two judges who voted for Aila. So, ayun po. Someone has to stand up for Miss Jaya.

“I just want to defend her kasi it is not fair for her na bina-bash siya kahapon. Nababasa ko, pinipersonal siya, eh.”

Dahil sa ginawang iyon ni Vice, nakatanggap siya ng pasasalamat mula kay Jaya via Twitter.

“I love you @vicegandako for speaking on my behalf. I’m crying now because I absolutely felt your sincerest love. God bless you my friend.”