Jaworski, Arnaiz kampihan vs Co

WALANG masamang tinapay ang PBA legend na si Francis Arnaiz sa kapwa dating basketball superstar na si Atoy Co.

Pero hindi nito mapapalampas ang sinabi ni Atoy na walang signature move ang dating teammate sa Toyoto at sa Ginebra na si Robert Jaworski.

Aniya, wala mang signature move ang dating kakampi, all around naman ito pagdating sa laro.

“I think there was an issue about somebody saying that wala namang specialty shot or something (si Jaworski). Nothing against Atoy, but you must remember Sonny was all over,” giit ni Arnaiz sa balitang unang lumabas sa abs-cbnnews.com.

“He could rebound, assist, shoot three points, go for the drive. Kung saan siya kailangan doon siya.”

Kamakailan ay sinabi ni Atoy na bagaman magaling na player si Jawo ay wala naman aniya itong galaw na tumatak sa mga fan gaya ng hook shot ni Ramon Fernandez o mga hangtime move ni Samboy Lim.

“Ano ang trademark na move niya? Ako ang sasagot noon. Ang trademark nu’n mangarate bago ko tumira. Ang laki pa naman ng kamay noon,” punto ni Co. (Ferdz Delos Santos)