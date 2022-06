Javier, Astros binokya Yanks

WALANG bakas ng emosyon sa mukha, isa-isang ni-retire ni Houston starter Cristian Javier ang mga hinarap na batters ng New York Yankees Sabado ng gabi.

Binokya ng Astros ang Yankees 3-0 sa 147th Major League Baseball 2022 regular-season game sa Yankee Stadium sa New York City. Angat sila sa 45-26 win-loss record, sinalya ang biktima sa 52-20.

Sa pakikipagtulungan ng bullpen kina Hector Neris at Ryan Presley, kinumpleto ng Astros ang unang no-hitter kontra Yanks sapul noong June 11, 2003.

Sa unang no-hit win 19 years na ang nakakaraan, anim na Astros ang nagsalitan para bokyain ang New York.

“We call him ‘The Reptile’ because he doesn’t show any emotion,” ani Houston catcher kay Javier. “It doesn’t matter how big the stage.”

Injured si Jake Odorizzi kaya nakapasok sa rotation ang 25-year-old na si Javier. Naglista ng career-highs sa strikeouts (13) at pitches (115). Isang walk lang ang binigay niya – kay Josh Donaldson sa full-count fast ball habang may two-out sa first inning, bago ni-retire ang 17 sunod na mga batter. (Vladi Eduarte)