Jason humagulgol sa kasal kay Vicky

Natuloy na rin ang kasal nina Jason Abalos, Vicky Rushton sa San Antonio De Padua Parish sa Tagaytay City, base sa post ni Joross Gamboa.

Si Joross ang nagbahagi ng mga kaganapan sa kasal pamamagitan ng mga photo, video, na kuha habang sinasagawa ang wedding march ni Vicky patungong altar at kay Jason.

Nasa larawan din ang ilang mga kasamahan sa industriya ni Jason na sina Marco Alcaraz, Joseph Bitangcol.

Mapapanood sa ilang video ang pagiging emosyonal ni Jason habang papalapit sa kanya ang napakaganda sa lace-white long trail wedding gown ni Vicky.

Halos mapuno ang buong simbahan sa mga dumalo.

“Congrats @jasonabalos and @vimrushton. May God bless your Marriage! All Glory to God! #GodisGood,” sabi ni Joross.

Regine ‘pinagkakitaan’ ni Precious Paula

Bukod kay bagyong Turing ay pinag-usapan din sa Twitter ang ‘Drag Race PH’ contender na si Precious Paula Nicole. Nabaliw ang netizen at humanga nang husto kay Precious dahil sa video na ginagaya niya si Regine Velasquez habang nili-lip sync ang kanta ng Asia’s Songbird.

Sa nasabing video mapapanood ang pulido at makinis na panggagaya nito sa istilo ng pagkanta ni Regine. Mula sa pag-ikot ng mga mata nito, pagpikit-pikit, galaw ng bibig, pagpitik ng ulo kuhang-kuha nito si Regine.

Plakado rin nito ang itsura ni Regine sa make-up transformation na ginawa ni Precious.

Sabi nga ng mga netizen, kahit saang anggulo “Regine na Regine” ang mukha ni Precious Paula.

Nagpasalamat si Precious kay Regine.

“Hindi alam ng iba na halos ang mga kanta mo at ang mukhang ito ang bumuhay sakin nung nawalan ako ng stage na pagpe-perform-an. Kaya ang panalo kong ito ay inaalay ko sayo at sa lahat ng nagmamahal sa’yo at sa lahat ng nagmamahal sakin ng dahil sayo Ate @reginevalcasid,” sabi ni Precious.