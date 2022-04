Jasmine sasabak sa Paris swimming

IPAPARADA ng Behrouz Elite Swimming Team (BEST-Philippines si national junior record-holder Micaela Jasmine Mojdeh sa magaganap na 10th Circle of Swimmers of Melun Val de Seine sa Mayo 13-15 sa Paris, France.

Makakasama ni Mojdeh ang pito pang tankers ayon kay BEST-Philippines team manager Joan Mojdeh matapos makatanggap ng imbitasyon mula sa mga organizer ng Paris meet.

“Our mission is to enhance the talents of our swimmers from grassroots to elite,” wika ng nakakatandang Mojdeh.

Ang ibang lalangoy ay sina Marcus De Kam na nagpakitang-gilas sa katatapos na FINIS Short Course swimming series-Luzon Leg, Hugh Antonio Parto, Jordan Ken Lobos, Yohan Mikhail Cabana, Nicholas Ivan Radovan, Lance Arce Lotino at Julia Ysabelle Basa. (Elech Dawa)