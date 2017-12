Jasmine pinatulog, lumutang sa ere

Tweet on Twitter

Binulabog nina Iñigo Pascual at Jasmine Curtis Smith ang buong Araneta Coliseum nang mag-participate ang mga ito sa magic show na Impossible sa ­unang araw ng show nito noong Pasko.

Nakadagdag sa mga sigawan at tilian ang pag-akyat ng dalawa onstage para maging bahagi ng magic tricks.

Unang tinawag si Iñigo ng Mind Reader na si Chris Cox kung saan ay nagagawa nitong basahin kung ano ang nasa isip ng aktor katulad ng mga sinusuot nitong mga damit habang nagpapagamit sa isang mock-up na fitting room, kung ano ang wish nito na regalo nitong Pasko, kung ano ang brand ng suot niyang damit at kung ano-ano pa. Perfect na nabasa nito ang nasa isip ng anak ni Piolo Pascual.

Si Jasmine naman ay ang lakas ng loob na sumabak sa kakaibang trick ni Ali Cook.

Humiga siya sa isang detachable na kama kung saan isa-isang inalis ni Ali ang suporta nito hanggang nakatulog na lamang ang Kapatid actress sa ere ng ilang minuto. Palakpakan ang mga nasa audience lalo na nu’ng tumayo na si Jasmine na parang walang alam sa nangyayari habang siya ay nakahiga sa mga walang paa na kama.

Nalokah ang audience kasi, paano kaya kung nag-miss ang trick na ito at bigla na lang bumagsak siya?

Nasa audience ang dyowa niyang si Jeff Ortega na mukhang relax lang habang pinapanood ang kanyang dyowa na nakalutang sa ere.

Magagaling ang anim na magicians bukod sa dalawa na sina Magical Jones, Ben Hart, Josephine Lee, at Bello Nock na may kanya-kanyang gimik sa pag­laro ng baraha, pag-akyat sa isang pole na umabot hanggang kisame ng Araneta at ang umiiikot na parang tambiolo habang gumagawa sila ng stunts na hindi nahuhulog.

Namataan din sa audience ang Kapuso actress na si Angelu de Leon na enjoy na enjoy din kasama ang kanyang anak.

Tatakbo hanggang January 3 ang magic show na ito kaya marami pa silang Pinoy pa­rents and kids na mapapasaya, huh!