Jasmine matindi kilig kay Alden

Sa totoong buhay, hindi raw personality ni Jasmine Curtis-Smith ang mahilig sa mga kilig-kilig. Kaya nagi-enjoy raw siya kapag may mga ganitong eksena siyang ginagawa.

So, hayun na nga, enjoy pala siya sa mga kilig scenes nila ni Alden Richards sa “The World Between Us” na muling magbabalik sa primetime ng GMA-7 after it’s season’s return sa Lunes, November 22.

Sa isang banda, matagal na nababalita na “break” na raw sina Jasmine at ang boyfriend niya, ang Regional Director ng Department of Tourism. Kumpara kasi dati na madalas na naipo-post ni Jasmine sa kanyang Instagram ang boyfriend, matagal-tagal na rin na hindi ito nagpo-post anything about them or her boyfriend.

Pero sa pagkukuwento nga ni Jasmine about kilig-kilig na hindi siya sanay, naikuwento niya na may naghihintay na bouquet of flowers daw sa kanya sa bahay nang umuwi na siya from their lock-in taping.

Sey niya, “With this kasi, I always enjoy shooting kilig moment because hindi ako sanay. So, it’s fun to play around, to feel those things for the character because even in real life, ako, ayoko ng nagpapadala sa kilig. Parang naiinis ako sa sarili ko, even with my partner.

“Kahapon, when I got home from work, there’s flowers. Sabi ko, ano ba ‘yan, nakakainis, bakit may flowers? Ano ba ‘yan, wala namang okasyon. Hahaha.”

So, feel namin, sila pa rin talaga. Baka dahil new management na siya at pwedeng career move na hindi mag-focus ang mga publicity niya sa tunay na lovelife niya.

Isko naiyak, ‘di pabor sa ‘Yorme’ ending

Nakausap namin ang writer/director at composer rin ng lahat ng original songs sa ‘Yorme, The Movie’ na musical na si Direk Joven Tan.

In fairness, naniniwala kami sa kanya na hindi talaga ginawa ang Yorme, The Movie na buhay ni Mayor Isko Moreno at ngayon ay isa sa mga tumatakbo sa pagka-Presidente sa May 2021 election as political movie or para sa campaign niya.

Ayon dito, “Noong naisip kasi namin, lalo na ng producer ng movie na Saranggola na gawing movie ang buhay niya, it was the time na ‘di ba, talaga namang maingay si Yorme. Ang dami niyang nagagawa, sila ni Mayor Vico (Sotto).

“So lumapit kami, nakipag-meeting at pumayag naman siya, nagustuhan niya ‘yung script. Wala kaming idea that he will run and baka at that time, wala naman talaga.

“Pre-pandemic pa raw nang na-conceptualized nila at sinimulan ang shooting kaya itinuloy na nila kahit pandemic.

“Musical din dahil sa kuwento ng buhay nito na mula pagiging basurero, nag-artista at naging bahagi ng That’s Entertainment. Present din ang namayapang German Moreno sa kuwento na ginampanan ni Janno Gibbs.”

Napanood na ni Isko ang movie at na-teary-eyed raw ito. Nakiusap lang na ang ending ay palitan dahil ito raw mismo ang ayaw na parang may pagka-political ang dating.