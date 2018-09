Jasmine imbiyerna sa empleyado ng PLDT

Hindi napiligan ni Jasmine Curtis-Smith ang mag-rant tungkol sa isang Customer Service Representative ng PLDT na feeling niya ay na-invade ang kanyang privacy dahil isinigaw nito ang kanyang full name sa buong opisina nang tanggapin nito ang kanyang tawag.

Dinig na dinig nga raw niya ang mga salitang, “Jasmine Curtis is in the house”, na para sa kanya ay inappropriate and uncalled for dahil ang tawag niya is a private matter.

Sinita raw niya ito at hiningi ang pangalan pero ayaw ibigay dahil bawal raw sa kanila ang ibigay ang staff name. Pero, ang ipagsigawan ang kanyang pangalan, hindi bawal? Ito nga ang stand ng kapatid ni Anne Curtis.

Ayon pa kay Jasmine, as much as possible ay iniiwasan niya ang mga ganitong tweets dahil gusto niya ay puro positive vibes lang, pero kapag unprofessionalism na ang usapan, she won’t take this sitting down.

May isang netizen ang nag-tag sa kanyang rant sa isang kakilala nitong taga-PLDT at nagmensahe naman ito kay Jasmine na gagawin niya ang makakaya niya para ma-resolve ang isyung ito.

Dapat lang, noh!