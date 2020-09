Jarencio may payo sa susunod na UST coach

Hanggang nitong Miyerkoles wala pa ring nakukuhang kapalit sa nagbitiw at na-ban na si Aldin Ayo para maging coach ng University of Santo Tomas men’s basketball team didribol sa nalalapit na 83rd University Athletic Association of the Philippines (UAAP) 2020-21.

Kaya palaisipan pa rin kung sino ang magiging bagong bench tactician ng Growling Tigers. Ang UST community kahit ‘di na puwede dahil sa pagmando na sa NorthPort Batang Pier sa Philippine Basketball Association (PBA), pinipilit pa rin si Alfredo Lorenzo ‘Pido’ Jarencio.

Kaya nagpayo na lang siya sa magiging bench strategist ng España-based hoopsters.

“I really can’t say much, but whoever it is who would coach the UST, he should truly love the team. He should be the one who will not compromise the reputation of the team, the players and the University. He should be someone the players would look up to,” litanya ni Jarencio.

Siya ang coach ng huling magkampeon ang USTe sa ika-69 na edisyon ng liga noong 2006-07. (Sarah Jireh Asido)