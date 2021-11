Jarencio, iba pa eeksena sa TOPS

Mga sport na 3-on-3 basketball, jiu-jitsu, wushu at mixed martial arts ang sentro ng talakayan sa ika-128 edisyon ng “Usapang Sports on Air” via Zoom ng Tabloids Organization in Philippine Sports (TOPS) Huwebes.

Eeksena sa 10am sports forum si NorthPort Batang Pier 3×3 basketball coach Jaren Jarencio na tatalakayin ang magiging kampanya ng koponan sa darating na PBA 3×3 tournament na magsisimula sa Nobyembre 20 sa Ynares Sports Arena, Pasig City.

Mamumuno si Jarencio, anak ni PBA legend at NorthPort head coach Pido Jarencio, sa 3×3 Batang Pier team na binubuo nina Jervy Cruz, Jeepy Faundo, Mark Olayon at LA Revilla.

Bibida rin sa weekly session sina World Jiu-jitsu Championship bronze medalist Kaila Napolis, coach Ali Sulit, multi-awarded Southeast Asian Games gold medalist Agatha Wong, former world wushu champion-turned-coach Samson Co at Brave MMA champion Rolando Dy Navarrete.

Inaanyayahan ni TOPS president Ed Andaya ng People’s Tonight ang lahat ng officers at members na makiisa sa weekly public service program suportado ng Philippine Sports Commission (PSC), Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) at Games and Amusement Board (GAB). (Janiel Abby Toralba)