Jarencio, Alas ayaw mapusoy

SWAK na ang GlobalPort sa quarterfinals ngunit gusto pa rin nila na makaiwas sa twice to win disadvantage at hindi naman ito basta-basta papayagan ng Phoenix Petroleum sa kanilang paghaharap mamayang alas-4:30 ng hapon sa huling araw ng PBA Philippine Cup eliminations sa Araneta Coliseum.

Inaasahan ng Batang Pier na ibibigay na dito lahat ng Phoenix dahil kapag natalo sila ay tanggal na sa torneo o sasablay sa quarer­finals.

Kapag nanalo ang GlobalPort, aangat sa pang anim na puwesto at makakaharap ang nasa terserang Alaska sa best of three quarters series.

Kung matatalo ang Batang Pier, mananatili sa pampitong puwesto at ang kalaban ay ang sumegundang Magnolia kung saan may twice-to-win disadvantage ang una.

“We need to win tomorrow to get the No. 6 spot,” giit ni coach Pido Jarencio ng Global.

Alam ni Jarencio kung ano ang kayang gawin ng kanilang katunggali na Phoenix kahit na ito ay kulang pa sa tao.

“Phoenix is a strong team. We need our A-game tomorrow,” panapos niya.

Nasa magandang kundisyon ang GP matapos maipanalo ang tatlo sa huling limang laro. Pinakabagong nilunod nila noong Pebrero 21 ang Kia, 108-91.

Habang ang Phoenix ay bigo sa huling laro sa Blackwater, 83-78, at sa Meralco Bolts, 90-92.

May malaking problema ang Fuel Masters dahil injured sina Justin Chua (appendix), LA Revilla (fractured hand) at Willy Wilson na hindi pa sigurado dahil sa sprained thumb.

“The good thing is, na-prepare ko mga third group to fill the slots,” sabi ni Fuel Masters coach Louie Alas.

“I reviewed the previous games of GlobalPort. Number 1 in rebounds, grabe sa fastbreak/transition. Sobrang ganda ginawa ni coach Pido sa team, especially sa rookies niya. As I’ve said, it’s hard but doable.” (Christian Cortez)

