Japeth, Cassy mamimigay ng face mask

MAGPAPAABOT na rin ng tulong ang mag-asawang Japeth Aguilar at Cassandra Naidas para sa mga frontliner sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19.

Nitong Martes, nagpost si Naidas upang ianunsyo ang kanilang initiative na bumili ng mga face mask para sa mga health worker.

“I’m crowdfunding for more donations to purchase face masks for our health workers,” tweet nito at nangako pa na magdo-donate ng 2,000 pieces ng face mask.

Ni-retweet naman ni Barangay Ginebra star Aguilar ang post, “we’ve found a supplier of face masks and will be donating to hospitals.”

Ibinahagi naman ni Naidas nitong Miyerkoles ng tanghali na umabot na sa P86,613 at 600pcs N-95 mask ang kanilang nalikom para sa donation.

“That money will go to purchasing surgical masks as well as N-95 masks for our frontliners. Thank you so much to everyone that has donate. https://m.facebook.com/helpfrontlinersphilippines,” aniya.

Tuloy pa rin ang Enhanced Community Quarantine at umabot na sa 193 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. (JAT)