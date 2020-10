Japeth, Cassy ‘hiwalay’ sa unang anibersayo

DAHIL nasa PBA Bubble si Ginebra star Japeth Aguilar, mag-isang sinelebra ng misis nito na si Cassandra ang kanilang unang anibersaryo bilang mag-asawa.

Sa larawan na ipinoste ni Cassy, makikita ang ilang kuha mula sa kanilang kasal.

Ani Mrs. Aguilar, “I’m bummed we can’t be together but I know we’ll have many more years to celebrate our anniversary together.”

Kasabay ng kanilang anibersaryo ang Manila Clasico game kung saan bigo sina Japhet na masungkit ang panalo kontra Hotshots nitong Linggo ng gabi.

Magandang anniversary gift sana ito kung nanalo ang Ginebra. (Sarah Jireh Asido)