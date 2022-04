Japeth bomalabs sa Gilas Pilipinas

NANGANGANIB na hindi makasama ang Barangay Ginebra forward na si Japeth Aguilar sa pinal na komposisyon ng Gilas Pilipinas na isasabak sa nalalapit na 31st Southeast Asian Games dahil sa iniinda nitong injury sa tuhod.

Sinabi ni Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) deputy executive director at Gilas Pilipinas team manager Butch Antonio na kinausap nila mismo si Aguilar hinggil sa kanyang sitwasyon at ipinaalam dito na mas nais nila makita na malusog at kompetitibong kondisyon ang manlalaro.

“Kinausap namin siya kasi nga nag-aalala kami sa injury niya na baka lumala sa SEA Games. Mas gusto namin siya na makasama na malusog at maganda ang kondisyon hanggang sa World Cup,” sabi ni Antonio sa kada Martes na Philippine Sportswriters Association online forum na suportado ng San Miguel Corporation (SMC), MILO Philippines, PSC, POC, Unilever, Amelie Hotel Manila at Pagcor.

Ipinaliwanag din ni Antonio na humingi pa sila ng dagdag na panahon sa Philippine Olympic Committee (POC) para sa pinal na lineup mula sa isinumite nitong 16 na pangalan na hinihingi ng host na bansa at kailangan para sa pagberipika ng SEA Games Federation.

Kabilang sa Gilas Pilipinas 16-man pool sina Aguilar, June Mar Fajardo, Kevin Alas, Robert Bolick, Kib Montalbo, Will Navarro, Roger Pogoy, Matthew Wright, Thirdy Ravena, Dwight Ramos, LeBron Lopez, Caelum Harris, Troy Rosario, Poy Erram, Mo Tautuaa at Isaac Go.

Ipapadala naman para sa Gilas Pilipinas 3×3 sina Reymar Caduyac, Jorey Napoles, Brandon Ganuelas-Rosser at Marvin Hayes na nagkampeon sa binuong liga ng PBA.

Idedepensa ng Pilipinas ang apat na gintong medalya sa basketball men at women habang gayundin sa men at women ng 3×3. (Lito Oredo)