Japeth bineybi ng kumander

SOBRANG pag-aalaga ni Cassy Aguilar sa mister nitong si Barangay Ginebra star Japeth Aguilar, kulang na lang beybihin ito sa pagkain hanggang bitamina ng basketbolista.

Nang-aasar pero malambing pa rin ang misis ni Japeth sa latest post nito sa social media, makikita sa video ang mga vitamins ni Japeth at ang ice cream.

“Come on, lovey, take your vitamins, so you could have ice cream,” natatawang pang-aasar ng misis ni Japeth. “Wow, ang dami,” dagdag nito.

Nakangiting lumapit si Japeth sa misis para inumin ang kanyang sandamakmak na vitamins para makakain na siya ng ice cream. (Sarah Jireh Asido)