Japeth, Abueva, Pogoy sobra ang pagsisisi

WALANG selfie o groufie, seryoso ang Gilas Pilipinas na humarap sa media Martes ng gabi.

Binigyan sila ng dinner ng Chooks-to-Go sa Crowne Plaza Hotel sa Ortigas.

Iisa ang mood ng Gilas: Nagsisisi, humihingi ng paumanhin sa nangya­ring riot nang i-host ang Australia, Lunes ng gabi sa Philippine Arena sa Bocaue.

Sa unang pagkakataon, sama-samang binasag ng Nationals ang saloobin.

Japeth Aguilar: “Nangyari na ‘yung hindi natin gusto. Lahat naman (ayaw nun). We apologize na lang sa fans, Filipino fans na nakapanood ng game na ‘yun. Ang intention lang naman is ipagtanggol ‘yung naapi naming brother which is (Roger) Pogoy. We’re sorry, sana hindi na ito maulit.”

Calvin Abueva sa warm-up incident: “’Yung time na nagwa-warm-up kami then bigla kami binully, kaming lahat. Hindi fair sa amin ‘yun kaya nung nagkataon na ‘yun, sabi namin ‘wag na natin palampasin.

“Naawa talaga kami kay Pogoy ‘nung tinamaan siya (ni Daniel Kickert). First time ko nakita si kuya Jayson (Castro) na sumugod ng ganun. Family ang tinginan kasi namin dito.”

Roger Pogoy: “’Yung number 4 (Chris Goulding) grabe ‘yung tad­yak. Tsaka si Kickert.

“Tao lang din tayo, napuno din ako. Binangga ko rin siya. Pang-basketball pa rin, hindi ‘yung pang-UFC. Nanghihingi kami ng sorry, sana matuto kami dito. Sana hindi na maulit.”

Jio Jalalon: “Sorry sa nangyari. Kahit ‘di ako naka-jersey, part pa rin ako ng family na ‘to. Siyempre ito, tulungan lang din. Sorry sa fans ng Gilas.”

Allein Maliksi: “Sa fans ng Gilas, gusto namin humingi ng sorry. Also sa fans ng Australia at sa team Australia, at sa FIBA.

“’Yung nangyari last night, it’s not something na gusto pa namin i-reason out.

“Seven-footer ‘yun (Kickert). Si Pogoy, ano ba ‘yung height niya. Turing namin talaga sa Gilas, pamilya, parang magkakapatid.”