Japeth 50-50 sa Game 2

Semis Game 2 ngayon (Smart Araneta Coliseum):

7:00 pm — Rain or Shine vs Ginebra



WALA si Japeth ­Aguilar, pero nag-click ang iba pang alipores ni Tim Cone kaya naitawid ng Ginebra ang ­102-89 panalo kontra Rain or Shine sa Game 1 ng PBA Commissioner’s Cup semifinals Linggo ng gabi sa Smart ­Araneta Coliseum.

Sina Justin Brownlee, Jeff Chan at Greg Slaughter ang nanguna sa atake ng Gins nang magbantang bumalik ang Elasto Painters sa fourth.

“That’s the best part, winning this game des­pite not having Japeth,” lahad ni Cone.

Sa pangalawang laro nang walisin sa quarterfinals ang Meralco ay nabugbog ang left Achilles ni Aguilar. Ayon kay Cone, 50-50 ang kanyang big man kung makakalaro sa Game 2 ngayon sa Big Dome din.

“He has some significant swelling in his Achilles tendon,” paliwanag ng coach pagkatapos ng panalo. “We don’t know how long Japeth will be out or hopefully he can suit up for Game 2. For sure, we didn’t wanna risk him tonight with that swelling.”

Gustong makasiguro ng Gins na makakalaro sa serye si Aguilar nang walang iniinda. Mas mabuti na umanong wala siya sa opener pero makakabalik sa katagalan ng series, kaysa ‘yung naglaro sa Game 1 pero mawawala sa buong best-of-five.

Sinabi ni Aguilar na kahapon ay may iskedyul ulit siyang magpa-check up.

“Okay naman, nag-i-improve naman siya araw-araw,” anang 6-foot-9 forward. ­“Trinay ko kanina kahit jump shot, medyo suma­sakit siya. Usually nakakalaro naman ako. Ever since sa career ko ‘pag natatapilok ako continue lang maglaro. Pero this one, may pain talaga siya sa Achilles.”

Inangklahan nina Chan, Brownlee at Aguilar ang 21-2 run ng Ginebra mula sa 9:23 mark ng fourth nang dumikit sa lima ang Rain or Shine, 81-76.

Kinapos lang si Brownlee ng isang ­assist para kumpletuhin ang triple-double sa 35 points at 14 rebounds, may four blocks pa siya sa naturang laro.