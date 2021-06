Japanese food ng Hozon Suru panalo sa sarap

Wrong timing nga ba ang pagbubukas ng isang specialty restaurant sa panahon ng pandemya?

Disyembre noong isang taon nang naisipan ng mag-lifetime partner na sina Sheryll Tolentino at Chef Gerald Gereña na magbukas ng isang Japanese restaurant sa Shaw Boulevard Barangay Oranbo, Pasig City. Isinara nila ang kanilang unang restaurant sa Cainta at noong una ay sa bahay na lang sila nagluto ng Japanese food. Pero nang makita nila ang isang bakanteng paupahan na dating beerhouse sa Shaw, naisipan nilang ito na ang bagong lugar ng kanilang restaurant.

Dating chef sa Royal Carribean Cruise ship si Gerald. Nagdesisyon siyang magretiro at magnegosyo na lang para magkaroon din siya ng panahon sa kanyang lumalaking pamilya.

Bukod sa passion talaga ni Chef Gerald ang pagluluto at paghahanda ng Japanese food, nais din niyang may negosyong magbibigay ng pagkakataon sa mga taong may disability, bilang pagkilala rin sa kalagayan ng kanilang 4 na taong gulang na anak na may Down Syndrome. Pinangalanan nilang Hozon Suru, na sa inggles ay “saves,” ang kanilang Japanese restaurant. Ito rin ang pangalan ng kanilang anak.

Ang mga empleyado nila sa unang restaurant sa Cainta ay mga may disability pero kaya namang magsilbi sa mga customers. Pero nang nagkahigpitan dahil sa pandemya, hindi na nila naisama sa bagong restaurant sa Pasig ang mga empleyado.

Nilagyan ng twist o sariling recipe ni Chef Gerald ang kanyang mga inihahandang Japanese food katulad ng kanyang futo maki at dynamite roll. Ang kanyang tuna tatake ay may miso dressing, pipino, kamatis, mangga at sibuyas. Ang takoyaki niya ay may crab meat, scallops, pusit at cheese. May masarap na sauce din kaya’t napakasarap at nakakagulat din sa murang halaga. Ang seafood ramen naman ay hindi nagtitipid sa ingredients dahil ang laki ng hipon, tahong at may alimasag pa sa mababang halaga rin.

Ayon sa kanyang partner na si Sheryll, gusto talaga nilang abot kaya ang authentic Japanese food na matitikman ng mga Pinoy kaya’t hindi sila nagma-mark up ng husto sa kanilang pagkain.

Sa ngayon, pangrenta at pambayad sa utilities lang ang kanilang kinikita pero ang motto nilang magpartner: “laban lang.”

“Kung naniniwala ka sa produkto mo, sa mission mo at sa vision mo, with God’s help at paniniwala sa sarili mo, go for it, fight for it,” pagtatapos nina Sheryll at Chef Gerald.