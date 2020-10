Japan nag-donate sa mga biktima ng Taal eruption

Nagbigay ng 425 metric tons ng bigas ang pamahalaan ng Japan sa National Food Authority (NFA) bilang tulong sa mga naging biktima ng pagsabog ng Taal Volcano nitong Enero.

Ayon kay Japan Ambassador to the Philippines Koji Haneda nitong Biyernes sa isang tweet, “Japan doesn’t neglect victims of the volcanic eruptions despite the pandemic.” Sinagawa ang donasyon sa pamamagitan ng Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries sa ilalim ng ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve.

Ibinigay ang mga sako ng bigas sa isang simpleng seremonya sa Batangas noong Oktubre 26, kasama ang mga opisyal ng NFA, at lokal na pamahalaan.