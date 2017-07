Japan gumagawa ng supercomputer

Ginagawa na ng Japan ang pinakamabilis na supercomputer sa buong mundo na tatakbo sa speed na 130 petaflops.

Ang petaflops ay unit ng computing speed na katumbas ng one thousand million million (1015) floating-point operations per second. Ibig sabihin nito, may kapabilidad ang supercomputer na maka­gawa ng 130 quadrillion calculations per second.

Sa Abril 2018 ang target date para matapos ang supercomputer na tinawag na AI Briding Cloud Infrastructure. Ito na ang pinakamabilis na supercomputer sa buong mundo at malalagpasan ang TaihuLight na gawa sa China na nag-o-operate sa bilis na 93 petaflops.

Walang itong mouse o screen pero mabilis kumpara sa mga personal computers.

Magagawa nito sa loob lamang ng isang araw ang ginagawa ng personal computer na aabutin ng 3,000 bago matapos.

Pero, malaki ang supercomputer na ito na maikukumpara sa isang parking lot na mayroong espasyo para sa 30 hanggang 40 sasakyan.

Malaking tulong umano ang supercomputer sa mga kompanya sa Japan para makagawa ng driverless cars, robotics at medical diagnostics.