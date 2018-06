Japan, Colombia sampa sa Last 16

PASOK sa round of 16 ng World Cup ang Colombia at Japan hindi dahil sa dami ng goals kundi dahil sa bilang ng yellow cards.

Napagsarhan ang Senegal. Top team sa Group H ang Colombia, second ang Japan.

Sa tatlong laro, nakaipon ang Japan ng apat na yellow cards, may anim ang Senegal. Dalawang yellow cards lang ang naghihiwalay sa kanila.

Sa 1-0 win ng Colombia kontra Senegal at 1-0 victory ng Poland sa Japan nitong Huwebes, nagtabla ang Japan at Senegal sa points (4), goal differential (0), goals scored (4) at head-to-head tiebrea­ker (draw).

Dahil puro tabla, kinailangang gamitin ang pang-anim na tiebreaker – fair play.

Kung magkabuhol pa rin sana sa pang-anim na tiebreaker, gagamitin na ang pampito: palabunutan na.

Dahil naisahan na ng Poland, pinagpasa-pasahan na lang ng Japanese ang bola sa stoppage time hanggang maubos ang oras dahil alam nilang mas konti ang yellow cards nila sa Senegal.

Lupaypay pagkatapos ng 90 minutes ang Senegal, dahil hindi nakuha ang goal na nagtabla sana sa laro at nagpaungos sa kanila sa Japan.