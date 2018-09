Japan binayo ng super typhoon

HUMAMPAS na sa Japan nitong Martes ang pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa sa nakalipas na 25 taon.

Dala ng bagyong si Jebi (may local name na Maymay) ang hanging aabot ng 216 kilometro bawat oras nang mag-landfall ito sa Western Japan kahapon nang tanghali.

Tinatayang 300,000 katao na ang lumikas sa kanilang tahanan habang kanselado naman ang 600 biyahe sa eroplano, ferry at tren.

Nagbabala naman ang weather agency ng Japan sa posibleng landslide, pagbaha, malakas na ha­ngin at storm surge sa bahagi ng western Japan, gayudin sa mga malalaking siyudad katulad ng Osaka at Kyoto.

Bago nanalanta ang super typhoon, pinulong muna ni Prime Minister Shinzo Abe ang kanyang mga opisyal at kinansela ang biyahe sa western Japan.

“I urge the Japanese people to take action to protect your lives, including preparing and evacuating early,” pakiusap ni Abe.