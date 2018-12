Janno tablado ulit sa Christmas TV special ng Dos

All roads lead to Araneta Coliseum today para sa ABS-CBN stars na kasama sa Christmas TV special na kukunan doon today. Two episodes daw ang special na ‘yon (ipapalabas ng December 15 and 16), kaya naman halos complete ang mga Kapamilya star.

Kahit ‘yung mga wala sa Christmas station ID ay nandoon daw mamaya.

May isa naman akong tsinika para alamin kung kasama ba si Janno Gibbs sa nasabing Christmas TV special, pero hindi raw.

“Noong una, nag-inquire si (kilalang talent coordinator ng Dos) at kasama dapat sa production number nina Gary (Valenciano), Regine (Velasquez-Alcasid), pero nabago raw ang line-up, so hindi na kasama si Janno sa taping ng Christmas TV special,” sabi ng kausap ko.

Pero hindi na rin naman daw magra-rant pa sa social media si Janno like what he did noong hindi siya nakasama sa Christmas station ID shoot at ang management company na niya, ang Viva Artists Agency, ang nakiki­pag-usap sa Dos, lalo na sa Star Records, ng tungkol sa mga proyektong posibleng gawin ni Janno sa Kapamil­ya network.

“Right now, wala pa talaga. Sana, maging maayos. Si Boss Vic (del Rosario) naman, kakausapin din ang mga taga-ABS-CBN about Janno,” sey pa ng kausap ko.

Ang isa pang dating ABS-CBN exclusive contract star na si Xian Lim ay wala pa rin daw nakatakdang gawin sa Dos, pero may ilang inquiries naman daw before like MMK, pero hindi nga lang daw nagkakatuluyan.

Oo nga pala going back to ABS-CBN Christmas TV special, pangungunahan ng Fantastica cast like Vice Ganda and Richard Gutierrez ang nasabing ta­ping.

Pero in fairness to Dos, kahit ang ibang star nila na may official movie entry rin sa Metro Manila Film Festival 2018 ay allowed din na mag-promote sa kanilang mga show kahit ang Fantastica nga ang official movie entry nila sa nasabing filmfest.

Maymay super bait kahit sikat na

Type ko itong si Maymay Entrata. Kahit maraming nagsasabi na sobrang sikat siya ngayon, sobrang bait pa rin niya.

Kapag may nakakasalubong na entertainment press nga si Maymay, talagang bumabati siya kaagad. Sa presscon nga ng Fantastica ay marami ang natuwa sa pagiging mabait niya.

Malayo siya sa isang teen actress din na weird ang pagiging masyadong tahimik.

Sweet daw ang teen actress na ‘yon, pero ilang beses ko na siyang nakakaharap, pero never niya akong nginitian.

Sabi ng isang malapit sa kanya, nahihiya lang daw si teen actress, kaya hindi nakakabati.

Pero hindi ba mas nakakahiya ‘yung nagmumukha siyang isnabera?

Well…

Alfred sobrang professional

Alam mo, Dondon, bilib ako kay Representative Alfred Vargas. Sob­rang professional kasi niya.

Sa live guesting niya kahapon para sa Anything Goes online show ko sa Facebook page ng Abante News Online, ang aga niyang dumating.

Actually, 12:30 p.m. ang call time niya sa Abante office/studio, pero wala pang 10:00AM ay umalis na siya ng Novaliches, Quezon City. Ayaw raw kasi ni Alfred na ma-late at baka traffic.

Malayo nga si Alfred sa ibang politicians/celebrities na kahit alam naman na traffic at kailangan agahan ang pagpunta sa isang lugar ay ‘yon pa rin ang idinadahilan.

Actually, pati nga sa showbiz, kaya gustong-gusto ng mga taga-GMA 7 na kinukuha ang serbisyo niya ay dahil never siyang na-late sa kanyang tapings sa Kapuso network, huh!