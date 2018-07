Janitor nakahuman sa kolehiyo isio eskolar

Nagbunga ang pagpaningkamot ug determinasyon sa usa ka janitor sa De La Salle-College of Saint Benilde.

Sa estorya ni Emmanuel Ricalde, nanglimpiyo siya sa tunghaan sugod sa kadlawon hangtud sa hapon ug magtuon sa gabii.

Giingong naningkamot siyang makahuman pagtuon aron ikapasigarbo sjya sa iyang duha ka anak.

Nahuman ni Ricalde ang high school sa Dagupan City apan napakgang ang pangandoy niya nga magkolehiyo tungod kay kinahanglan niyang buhion ang iyang pamilya.

Niadtong 2014 suwerteng nadistino si Ricalde sa De La Salle-College of Saint Benilde diin iyang nasayran nga adunay scholarships alang sa working students ang tunghaan iyang giaplayan sa edad nga 34.

Niadtong Hunyo 30, 2018 nasaksihan sa iyang misis nga si Maricar ang pagsaka niya sa entablado sa Philippine International Convention Center ug midawat sa diploma niya nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Business Management. ()