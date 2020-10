Nagawang pumuslit ni Janine Gutierrez sa Manila at lumipad patungong El Nido, Palawan para mag-celebrate ng kanyang kaarawan.

Nasa Instagram ni Janine ang larawan nito na naka-bathing suit habang naglalakad sa tabing dagat at naka likod ang magandang panoramic view ng Entatula Island.

Hindi na nga nakatiis si Janine sa matagal na quarantine dulot ng COVID-19.

“Best day. Finally, not a throwback. Thank you for all the greetings,” sabi ni Janine. (Rey Pumaloy)