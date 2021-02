Janine sangkatutak trabaho sa ABS-CBN

Sobrang busy ngayon ni Janine Gutierrez.

Bilang newest Kapamilya star, kaliwa’t kanan ang guesting niya sa iba’t ibang shows sa iba’t ibang platforms ng ABS-CBN.

Noong Wednesday, may one-on-one (via Zoom app) sila ni Toni Gonzaga para sa “I Feel U”.

Ngayon naman, maaga sila ng handler niyang si Rey Lañada sa ABS-CBN compound para naman sa live telecast ng “It’s Showtime”.

Bale ang Dreamscape Entertainment ng Kapamilya network executive na si Deo Endrinal ang nag-aayos ng tungkol sa mga guesting ni Janine dahil sila ang mamamahala ng first Kapamilya teleserye ng girlfriend ni Rayver Cruz.

So, magte-taping na ba kaagad si Janine para sa project na ‘yon?

“Inaayos pa. Baka by April pa siya magla-lock-in taping para sa teleserye ng Dreamscape,” sabi ng nakausap ko.

Sabi naman ng handler ni Janine, bago ang teleserye ng Dreamscape, may isa pang lock-in project si Janine.

May isa pa raw pelikulang gagawin ang bagong Kapamilya star.

So, malamang, pagkatapos ng live hosting and singing niya on Sunday sa “ASAP Natin ‘To” plus sunod-sunod na taping days para sa nasabing musical variety show, paghahandaan na rin niya ang lock-in shooting naman for her new movie.

Ang bongga!

***

Eat Bulaga live tuwing Huwebes, Biyernes, Sabado

Marami-rami na ring TV shows ang madalas na mag-live ngayon sa kani-kanilang studios.

Ang “All Out Sundays” ng GMA 7, balitang live na naman sa Sunday.

So, pareho sila ng “ASAP Natin ‘To” na live on Sunday.

Ang “Eat Bulaga” naman, kung noon ay Monday, Tuesday at Wednesday nagla-live at taping sila after, ngayon naman, Thursday, Friday at Saturday na nagla-live at saka nagte-taping after ng live.

***

Sharon naaliw kay Jhong

Ang Megastar na si Sharon Cuneta, busy na rin uli.

Malapit na nga ang simula ng “Your Face Sounds Familiar” ng Megastar.

Mismong si Sharon ang nagkuwento sa kanyang Instagram live na excited na siya sa show na ito lalo na at kasali raw si Jhong Hilario.

Sabi naman ng isang Team Sharon na naka-chat ko, kaliwa’t kanan ang Zoom meeting nila dahil ang dami raw nilang pinaghahandaan na online shows at endorsement shoots ng Megastar.

Wow, ang bongga pa rin ni Sharon hanggang ngayon, huh!

Kahit ano pa ang sabihin ng iba, Sharon is Sharon at hindi talaga matatawaran ang pagiging Megastar niya, ‘noh?!

Agree, Dondon (my dear editor)?!