Janine rumaket na receptionist sa nail salon

Sa tsikahan namin ni Janine Gutierrez noong Monday sa “Anything Goes” online show ko sa Abante News Online Facebook page, nag-agree siya sa ikinuwento sa akin ng isang high school friend niya na wala talaga siyang planong pasukin noon ang pag-aartista.

Pinasok nga lang ni Janine ang mundo ng showbiz after maka-graduate siya ng college sa Ateneo de Manila University.

Nabanggit nga ng dalaga na nag-promise rin naman siya sa nanay niyang si Lotlot de Leon na kung sakaling papasukin niya ang pag-aartista, magtatapos muna siya ng kanyang studies.

“Noong high school pa ako, Tito Jun, kapag makikita ako ni Tita Annabelle (Rama), sinasabihan niya ako kung hindi pa ba ako mag-aartista.

“Pero promise ko rin naman kasi kay Mommy (Lotlot) na tatapusin ko muna ang studies ko,” sey ni Janine.

Pero siyempre, dahil dugong-showbiz nga sila at bukod sa artista ang parents niyang sina Lotlot at Ramon Christopher, artista rin ang mga lolo niyang sina Christopher de Leon at Eddie Gutierrez, lolang sina Nora Aunor at Pilita Corrales at napakarami niyang uncles and aunties sa showbiz, plus cousins pa, hindi rin naiwasan ni Janine ang “kaway” ng showbiz.

Tinanong ko nga rin pala si Janine kung ano’ng movie ng parents niya ang gusto niyang i-remake?

“Gusto ko ‘yung kasama nila si Lolo Elvis (tawag niya sa kanyang Lolo Eddie), ‘yung Love Boat, para feel good, lalo na sa panahon ngayon (ng COVID-19 pandemic),” sabi niya.

Nag-agree rin si Janine sa sinabi ko na dapat silang dalawa ni Rayver Cruz ang magkasama sa pelikulang ‘yon para kilig-kiligan lang!

Oo nga pala, speaking of Rayver, nang manalo pala siyang best actress sa Gawad Urian for the movie “Babae at Baril”, nag-text siya rito, pero nasa taping daw si Rayver, kaya matagal bago ito nakapag-reply.

Mga midnight na nga raw silang nagkausap at sobrang natuwa si Rayver sa kanyang best actress award!

Sa online Abante News Online interview ko pa rin kay Janine ay nakatsikahan din namin ang tatay niyang si Ramon Christopher.

Siyempre, sobrang happy rin si Ramon Christopher sa success ni Janine.

Naikuwento rin ng tatay ni Janine na masyadong mabait ang dalaga sa mga kapatid at ‘yung mga bagay na hindi niya kaya na maibigay sa mga ito, si Janine raw ang nagbibigay.

Pero hindi naman daw spoiler si Janine sa mga kapatid, tama lang daw at very supportive!

Biniro ko nga pala si Janine na ngayong nasa showbiz na rin ang kapatid na si Diego Gutierrez na kumanta pa sa ASAP Natin ‘To noong Sunday, baka maging stage ate na siya, pero hindi naman daw, supportive lang daw talaga sila at proud nga siyang pinanood ang kapatid sa nasabing ABS-CBN show.

Siyanga pala, noong simula ng pandemic, isa ang business ni Janine na nail salon sa Ayala 30thmall sa naapektuhan. Ilang buwan din daw na closed ang I Do Nails shop.

“Pero ngayon naman, ok na siya. Nagbukas na kami and sinusunod naman ‘yung health and safety protocols na dapat, kaya safe na safe ang pagpunta doon.

“Minsan, ako mismo ‘yung receptionist. Palagi kasi akong nagpupunta sa I Do Nails, kaya ako na rin ‘yung nagtatrabaho doon bilang receptionist!” sey niya.

Wow, ang bongga, best actress na receptionist!

Assunta, Baby Fiore live sa Abante

Speaking of Abante News Online, mamayang 2:00PM, may exclusive interview ako sa new mom na si Assunta de Rossi.

Dahil one month na nga noong Monday si Baby Fiore, ok na si Assunta na magpainterbyu at sabi nga niya, nag-promise siya na sa Abante News Online unang mag-a-appear, kaya tutuparin niya ‘yon.

Ipapakita rin niya sa viewers ng Abante News Online si Baby Fiore, huh!

Marami raw ikukuwento si Assunta tungkol kay Baby Fiore, pati sa mister niyang si Jules Ledesma, na takot palang kargahin ang baby.

Itsitsika rin ni Assunta na nagpa-swab test muna ang kapatid niyang si Alessandra de Rossi bago dinalaw si Baby Fiore sa condominium unit dahil better to be safe than sorry raw.

“Sabi kasi ni Alex (palayaw ng kapatid), lumalabas siya at nakikipag-meeting, kaya better daw na magpa-swab test muna siya.

“Panay nga ang pa-swab test niya para sure na wala siyang COVID,” sabi ni Assunta.

Anyway, ang mga ‘yan at marami pang iba ang ikukuwento mamayang 2:00PM ni Assunta sa “Anything Goes” sa Abante News Online, kaya tutukan!