Janine, Pilita super chika na

Marami ang natuwa sa mag-lolang Pilita Corrales at Janine Gutierrez dahil sa naging Q&A nila sa vlog ni Janine sa YouTube. May title na “Ask Mamita Anything! A Q&A With Pilita Corrales”.

Ten questions ang binato ni Janine sa kanyang Mamita Pilita at isa nga rito ay kung gusto ba nito si Rayver Cruz para sa kanya?

Sagot ni Pilita: “Yes, I do. I like Rayver very much. I also met the brother because I knew… Even before the mother died, which I don’t think I ever met the mother, but I know that they’re very close-knit family. They’re Catholics, they go to church every Sunday, and things like that, so I liked him right away. But very respectful.”

Kinuwento naman ni Pilita ang minsang kuwentuhan nila ni Rayver bago ito sinagot ni Janine.

“He was telling me, ‘Mamita, finally! I think she’s gonna say yes to me now.’ He’s very nice, very talented. He sings, he’s such a wonderful dancer. And I think you make a nice pair together, you and Rayver.”

Makikita naman na maganda ang relasyon ng mag-lola kahit na hanggang ngayon ay may lamat pa rin ang relasyon ni Pilita sa ina ni Janine na si Lotlot de Leon. (Ruel Mendoza)