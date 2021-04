Janine, Paulo tuloy na ang serye sa Dos

Mamayang gabi na ang finale episode ng “Walang Hanggang Paalam” na pinagbibidahan nina Paulo Avelino, Angelica Panganiban, Zanjoe Marudo at iba pa.

Nang makatsikahan ko ang cast, pati ang creative people ng “Walang Hanggang Paalam”, kinongratulate ko sila dahil in fairness, kahit saang platform, sinusundan sila.

Hindi lang sila sa free TV channels (Tv5 at A2Z) pinapanood, pati sa Kapamilya channel sa cable, iWantTFC app, TFC (The Filipino Channel), YouTube, Facebook at kung saan-saan pa ay suportado sila ng viewers.

Sabi naman ng mga involved sa series na ‘yon, natutuwa sila sa suporta talaga ng viewers sa kanilang series na magtatapos na nga.

Anyway, from “Walang Hanggang Paalam”, magsisimula na raw next month para sa teleserye nila ni Janine Gutierrez si Paulo.

Bukas na ang virtual story conference ng Dreamscape Entertainment para sa news series na ‘yon.

Ok lang naman na mag-work na si Paulo sa series nila ni Janine dahil matagal na rin naman siyang natapos sa “Walang Hanggang Paalam”. Noon pa kasi natapos ang last lock-in taping nila, kaya nakapagpahinga na ang aktor.

Kapuso actress lipat bakod sa Kapamilya

Excited ako sa mga magaganap bukas sa virtual story conference ng teleserye nina Paulo Avelino at Janine Gutierrez.

Kasama na kaya doon ang isang Kapuso actress na balitang magiging Kapamilya na?

Ang tsika, isa raw sa major cast ng nasabing teleserye ang aktres na ‘yon na kilalang loyal sa GMA 7.

Wow, kung kasama na siya bukas sa virtual story conference, ibig lang sabihin na nakapagpaalam na siya sa Kapuso network?

Ang aktres kaya mismo ang nagpaalam sa mga taga-GMA 7 o ang management team niya?

Sa tagal kasi ni aktres sa Siyete, close na close na rin siya sa mga executive ng nasabing TV network.

Nabigyan naman kaya siya ng “blessings” ng mga ka-close niya roon para sa kanyang paglipat sa ABS-CBN?

Well…

Prodyuser walang pang-amoy, panlasa

Nagulat ako sa posting ng isang actress-producer sa kanyang Facebook account. Huwag daw munang magluto kapag hindi pa bumabalik ang panglasa at pang-amoy.

Hindi ikinakaila ng showbiz personality na ‘yon na nag-positive siya sa COVID-19. Hindi pa lang niya ikinukuwento ang buong pinagdaanan niya sa sakit na ‘yon.

Pero mukhang ok na rin naman siya ngayon. Hintayin na lang natin na siya mismo ang mag-open-up tungkol sa kanyang pagkakasakit.

Let’s pray for her na rin!