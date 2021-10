Janine, Paulo serye tapos na

Ngayon ang last taping day ng ‘Marry Me, Marry You’.

Bale tatlong cycle lang sana ang lock-in taping nila, pero nag-positive sa COVID-19 si Paulo Avelino habang nasa third and final cycle sila, kaya hindi ‘yon natapos at nagkaroon pa sila ng apat na taping days na nagsimula noong Sunday (hindi kasama sa bilang ang swab testing nila at pag-check-in sa hotel).

Bukas naman ang exit swab test ng lahat at Friday ay lalabas na sila sa kanilang hotel na tinuluyan.

Hopefully, walang mag-positive sa COVID-19 lalo na at karamihan sa kanila ay may ibang mga trabaho rin na kailangang gawin.

Si Janine Gutierrez, kahit noon pang October 2 ang birthday niya ay may belated celebration siya sa ‘ASAP Natin ‘To’ on Sunday.

Vice, Ion super rampa sa NYC

Mukhang enjoy ang grupo ni Vice Ganda na nag-Las Vegas, Nevada noong Sunday (after ng two-night ‘Vax Ganda: A Dose of Laughter’ show nila sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California).

Kasi may tinatanong ako sa kasama nina Vice at Ion Perez doon, pero deadma.

Sinasamantala nga siguro nila ang pamamasyal doon dahil hanggang today (Thursday ng madaling araw sa atin) lang sila roon at babalik na ng Los Angeles, California para sa flight nila pa-New York City dahil on Saturday ay may isa silang show sa Mohegan Sun sa Uncasville, Connecticut.

So, before and after that show, makakapamasyal pa sa NYC ang mag-sweethearts na Vice at Ion, plus ang mga kasama nila.

Bale 1:00am ng October 28 ang alis nila sa NYC pabalik ng Philippines at nasa atin na sila sa gabi ng October 29.

Hindi pa kasama ang Amerika sa ‘Green Countries’ kaya kailangan pa nilang mag-quarantine bago makapag-‘It’s Showtime’ uli ang TV host-comedian.