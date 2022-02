Janine, Paulo Palawan trip buking sa IG

Nag-post sa Instagram si Techie Santos (tetchiesantos7) ng mga photo ng idolo niyang si Paulo Avelino. Mababasa sa Instagram profile ni Techie ang mga pangalan nina Paulo, Carlo Aquino, Patrick Garcia, Albert Martinez, RK Bagatsing, Junjun Quintana, JC de Vera, John Lloyd Cruz, Gabby Concepcion.

At yes, puro mga ganap sa mga artistang nabanggit ang makikita mo sa iG niya.

At 2 days ago nga, nag-post siya ng larawan ni Paulo, na may caption na ‘PauNine in Palawan’ at naka-tag sina Paulo at Janine Gutierrez. Yun nga, kitang-kita na magkasama sina Paulo at Janine sa photo, na ka-join din ang iba pa, tulad ng magdyowang sina Edu Manzano at Cherry Pie Picache.

Sabi-sabi na noong January 12 pa ang mga ganap na `yon, at ngayon lang nila nasilip. Pero, base sa mga mensahe, tuwang-tuwa sila na sa tingin nila ay nagkatotoo ang wish nila, na magkatuluyan in real life sina Paulo at Janine.

Well… (Dondon Sermino)