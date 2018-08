Janine, Noven, TNT Boys magpapatalbugan ng biritan sa Cebu

Mula sa Araneta, dadalhin ng pinakamagagaling na mga singer sa bansa ang nagbabagang kabugan sa kantahan sa Kabisayaan sa muli nilang pagsasama-sama sa ‘TNT All-Star Showdown” na gaganapin sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City, Cebu sa September 21.

Muling magsasama sa Cebu leg ng naturang concert ang “Tawag ng Tanghalan” grand champions na sina Noven Belleza at Janine Berdin, online sensation na si Sam Mangubat, at international big shot trio na TNT Boys.

Magsisilbi rin itong homecoming para kay Janine, pati na sa mga kapwa Cebuana na sina Marielle Montellano at Sheena Belarmino.

May dagdag pang sorpresa ang TNT singers sa fans na pupunta sa concert: isang after-party at meet-and-greet sessions.

Hindi rin magpapahuli sa kantahan sina Steven Paysu, Ato Arman, Anton Antenorcruz, Eumee, Froilan Canlas, Reggie Tortugo at Arabelle dela Cruz, kasama ang TNT Divas na sina Rachel Gabreza, Gidget dela Llana at Remy Luntayao, Cove na kinabibilangan nina Sofronio Vasquez, Christian Bahaya at JM Bales, at ang comical threesome na Hala nina ­Hazelyn Cascano, Lucky Robles at Alfred Relatado.

Abangan ang pinakamalaking vocal showdown ng taon sa Cebu. Para sa mga ticket, tawag na sa 470-222 o mag-log on sa smtickets.com.

Kaseksihan ni Aubrey Miles katakam-takam kahit buntis

Sexy preggy ang tawag, komento ng mga fan sa la­test photo ni Aubrey Miles sa kanyang Instagram account. Ang winner nga kasi ng photo na ‘yon, na kahit five months pregnant na siya, lutang pa rin ang kaseksihan niya.

Para nga raw busog lang si Aubrey, at kahit halatang malaki na ang tiyan niya, ang lakas pa rin ng sex ­appeal niya, ha!