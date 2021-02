Janine mas bobongga career sa ABS-CBN

Kahit ipinapalabas sa A2Z at TV5 ang ilang shows ng ABS-CBN, hindi pa rin naman masasabing umaariba na sa ratings game (pagdating sa free TV) ang shows ng Kapamilya network.

Siyempre, pagdating nga sa free TV, ang GMA 7 pa rin ang namamayagpag at itinuturing na number one ngayon!

Pero marami naman ang nagsasabing hindi na lang free TV ang labanan ngayon. Hindi na rin daw nasusukat sa ratings na nakukuha ngayon ng shows sa free TV ang basehan ng pagiging number one talaga!

Ang ilan shows kasi ng Kapamilya network, hindi man ganoon kataas ang ratings sa A2Z at TV5, masasabi namang sinusundan sila sa iba’t ibang platforms.

Like sa Kapamilya Channel (at iba pang cable channels) na ipinapalabas ang shows nila, marami talagang mga nanonood sa kanila. Malakas din sila sa iWantTFC streaming app nila at sinusubaybayan din ang ABS-CBN Entertainment YouTube channel at Facebook page nila.

Of course, pagdating sa abroad, hindi naman maikakailang napakalakas pa rin ng TFC (The Filipino Channel) ng ABS-CBN, huh!

In fairness to a lot of Kapamilya network fans, nagpapakita pa rin sila ng loyalty sa ABS-CBN sa pagsunod at panonood nga ng shows ng nasabing network sa iba’t ibang platforms!

So, feeling ko lang, hindi lang si Janine Gutierrez ang lilipat sa Kapamilya network kahit sabihing wala pa rin silang free TV franchise hanggang ngayon.

Anyway, kahapon ay nagpa-presscon na ang ABS-CBN bilang pagwe-welcome kay Janine. Sa Sunday naman, live na naman siyang mapapanood sa “ASAP Natin ‘To” dahil tapos na ang lock-in shooting niya for her new movie, ang “The Best Show”, kung saan ay nag-location pa sila sa Nueva Ecija.

Pinaghahandaan na rin daw ang magiging teleserye ni Janine.

Ang bongga!

Jodi, Iza serye tatapusin na

Kahapon ang simula ng 5thcycle ng lock-in taping ng “Ang Sa Iyo Ay Akin” nina Iza Calzado at Jodi Sta. Maria.

Bale noong Monday raw sila nagpunta sa hotel kung saan sila naka-lock-in.

Tsika sa akin ng isang kasali sa lock-in, hanggang February 12 daw sila roon.

So, ang mga nasa cast at staff na may love life, makakapag-celebrate ng Valentine’s day with their love ones, huh!

Anyway, ang tsika nga pala, last lock-in taping na raw ‘yon ng “Ang Sa Iyo Ay Akin”.

Sobrang advance na naman sila, kaya hindi lang sure ang katsikahan ko kung hanggang kailan eere ang nasabing teleserye.

Pacman sa Dubai, tututukan ng Abante

Inusisa ko ang business manager ni Senator Manny Pacquiao, si Arnold Vegafria, kung this week ba ay magkakaroon na ng official announcement tungkol sa balitang ang next boxing fight ng ating Pambansang Kamao ay magaganap sa May 16 sa Dubai, United Arab Emirates?

“Let’s wait for final announcement muna. I’ll let you know ASAP, baka this week.

“Baka kasi ma-fake news pa tayo. Kapag sure na!” sey ni Arnold.

Well, let’s wait and see!

Pero, ikaw ba, Dondon (my dear editor), kung sakaling matutuloy na nga ang boxing fight ni Manny at sa Dubai ‘yon, type mo na mag-go?

Ako kasi, pupunta para makapag-cover ng sidelights at makatsikahan ang mga celebrity na pupunta roon para maipalabas sa Abante News Online!