Janine, Lovi nagpaseksihan sa dagat

Winner ang pa-‘swim with us, or sleep with us’ ni Lovi Poe, na Instagram post niya, kasama si Janine Gutierrez.

Parehong seksi, kaya sure na wala kang tatanggihan sa kanilang dalawa, kung sakaling mabigyan ka ng chance na matulog, sumisid kasama sila.

Well, karamihan nga ng sagot, bet nilang mag-swim muna kasama ang dalawa, then mag-sleep. Wise rin ang mga fan, di ba?

Anyway, dahil magkasama nga sa serye sina Lovi at Janine na ‘Sleep With Me’ na ang tema nga ay tomboyan, kaya marami na ang nag-aabang sa mga eksena nila.

Pero sa ngayon, trend setter talaga sina Lovi at Janine, dahil ang dami na ring gustong gayahin ang paandar nila sa IG. Kahit ang mga artistang sina Valeen Montenegro, Chariz Solomon, bet silang gayahin.

Sabi nga nila, ang init na ng panahon, nagdagdag pa ng init ang dalawa.

Anyway, ang IG post na `yon ni Lovi ay para sa endorsement nila ng Bench Summer.

Donny kinurot sa mukha ng fan

Donny Panggigilan na raw ang bagong pangalan ni Donny Pangilinan.

Eh kasi nga, sa dinaluhan niyang rally kamakailan, hindi talaga naiwasang may kumurot sa pisngi niya.

Sa Intagram post ng photographer na si Gee Plamenco Jr. ng black and white photo ni Donny na todo pa-cute sa harap na kamera, nilagyan niya ito ng caption na, “Kaya nakukurot!”

At dahil sa caption cum hashtag (#KayaNakukurot) na `yon, sangkatutak na ang naghahanap sa taong kumurot kay Donny.

“Nanggigil sa kaguwapuhan mo.”

“Kalmahin mo lang Donny. Naiinitan na ako sa’yo!”

“Ang gwapo kasi kaya nakukurot sa pisngi.”

“Ayan na, nagri-research na ang mga fan kung sino ang kumurot kay Donny. Iniingatan `yan hindi sinasaktan!”

“Well kurutable naman talaga siya.”

Kaloka!

GMA hinamon mga kandidato sa debate

Ang “harapang tatapos sa lahat ng harapan.” Ganito inilalarawan ng GMA Network ang “Debate 2022: The GMA Presidential Face-Off” sa 24 Oras reveal nito nitong Lunes.

Sa April 30 ang airing date ng nasabing debate–sakto sa nalalapit na May 9 presidential elections.

Sina GMA News pillars Mike Enriquez, Mel Tiangco ang magsisilbing panelists habang ang kapwa nila pillar na si Vicky Morales at veteran broadcast journalist Pia Arcangel ang tatayong moderator sa paghaharap ng presidential candidates.

Tiyak na tututukan ito ng viewers lalo na’t ang Kapuso Network – na subok na pagdating sa mga debate at interbyung walang kinikilingan–ang maghahatid nito. Di ba nga’t ilang araw na pinag-usapan ang presidential interviews ni Jessica Soho nitong Enero?

Ang tanong ngayon, sinu-sino kaya ang kakasa sa hamon ng debate ng GMA? Abangan!