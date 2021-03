Janine, Direk JP agawan kay Joshua Garcia

Super ganda ng mga review sa pelikulang ‘Dito at Doon’ na pinagbibidahan nina Janine Gutierrez at JC Santos, kasama sina Yesh Burce at Victor Anastacio, na dinirek ni JP Habac, at prodyus ng TBA Studios.

Hindi ko na lang dedetalyehin ang mga eksena, lalo na ang ending, para hindi mairita ang mga hindi pa nakakapanood. Pero sure ako na mabibigla, magtatanong din kayo kung bakit ganun.

Anyway, sa virtual chikahan sa cast ng ‘Dito at Doon’ ramdam na ramdam nga ang ‘closeness’ nila. Paboritong biruin nina Janine, JC sina Yes at Victor, na parehong game rin magbaliw-baliwan.

Siyanga pala, dahil may kinalaman sa ‘online chikahan’ din ang tema ng ‘Dito at Doon’, tinanong ko sila kung sino ba sa mga artista ngayon ang bet nilang maka-‘landian’ online.

Uso rin kasi ang ‘online landian’ dahil na rin sa lockdown, na hindi nga makalabas ang mga tao.

“Ang hirap naman!” sabi ni Janine.

“Pero kung ganun (walang malisya), siguro mga kasama ko sa ASAP, kasi hindi ko pa sila masyadong nakakausap. Matagal kasi akong hindi nakabalik. Sila ang una kong gustong makilala.

“Si Joshua Garcia siguro, kasi siya ang machika at super warm. Wala pa kasi akong masyadong ka-close at isa siya sa parang mabait. Machika siya in a mahiyain way, pero mabait talaga siya,” sabi ni Janine.

At todo react din si Janine noong aminin ni Direk JP Habac, na si Joshua rin ang bet niya.

“Pero hindi naman gustong landiin? Baka ayaw na niya akong makatrabaho pag nalaman niya. Pero (walang malisya), si Joshua Garcia gusto kong maka-work. Gusto ko siyang paglutuan, padalhan ng pagkain!” tila nahihiyang sabi naman ni Direk JP.

“Direk naman! Pareho pa tayo! Hahahaha!” reaksiyon ni Janine.

Si JC Santos naman, si Agot Isidro raw ang gusto niyang makachikahan nang madalas online.

“Ang dami naming puwedeng pag-usapan. Nakasama ko na siya t marami kaming napag-usapan noon. Siguro, tungkol sa mga next step palagi sa buhay, ganun siguro ang conversation namin,” sabi ni JC.

Daniel, Jasmine bet ‘landiin’ nina Yes, Victor

Well, iba rin naman ang choice nina Yes at Victor.

“Si Daniel Padilla! Hahahaha!” sabi ni Yesh sa bet niyang maka-on line landian.

“Siyempre dapat pumili na tayo ng mataas. Guwapo kasi siya. At saka, napanood ko vlog nila ni Kathryn (Bernardo), parang masarap siyang kausap. Gusto ko ng ganun,” paglilinaw ni Yesh.

Si Victor naman, walang kagatol-gatol na si Jasmine Curtis-Smith ang bet niya.

“Active rin kasi siya sa mga isyu sa society. So, parang masarap siyang kausap,” sey nito.

Pacquiao, Arabella magjowa na

Inamin ng baguhang aktres na si Arabella del Rosario na dyowa siya ni Jimuel Pacquiao. Matagal na ngang natsitsismis ang dalawa, pero ngayon lang kinumpirma ni Arabella ang relasyon nila.

“Girlfriend niya po ako,” chika ni Arabelle sa ABS-CBN.

Pareho ngang Kapamilya talent sina Arabella at Jimuel.

“He’s very humble. He doesn’t think of that way, na high profile siya kasi anak siya ng boxing champ. Para lang siyang normal na individual,”sey pa ni Arabella.

