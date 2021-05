Janice napikon sa tsismis kay Budoy

Wala pa rin kupas si Janice de Belen na isa sa masarap kausap/ini-interview dahil isa siya sa mga artistang hindi mahilig mag-sugarcoat o magpaikot-ikot ng mga sagot.

Sa You Tube vlog ni Ogie Diaz, pinuntahan nito si Janice sa bahay at in-interview. Isa sa tinanong ni Ogie kay Janice ay kung nainis daw ba ito dati na nili-link sa mas batang actor sa kanya.

At naging matunog nga ang pangalan ni Gerald Anderson.

“Hindi naman,” sey niya. “Si Gabby (Concepcion) lang naman yata ang naging boyfriend ko na mas matanda sa akin.”

Given na siyempre sina Aga Muhlach at John Estrada na parehong mas bata rin kay Janice at mga ama ng mga anak niya.

Sabi pa rin niya, “Habang nag-aartista tayo, palaging may posibilidad na mali-link tayo whether maliit na bagay o malaki.

“I think, mas napikon ako do’n sa point na ipinipilit nila na totoo. As in, alam mo ‘yung mga pictures na inilalabas nila, nakuha nila sa Instagram ko. Kung nagtatago ako, bakit ko ipo-post? Naka-post siya, e.”

Tinanggi rin ni Janice na there was a time na she felt so young or something between her and Gerald.

“Walang gano’n, never ko na siyang naisip. Never ko rin siyang naramdaman,” sey niya.

“For me, it’s more on hay, mawawalan na naman ako ng friend.”

Dahil daw sa isyu na sobrang mainit noon, medyo nag-lie-low raw talaga yung closeness na meron sila dati ni Gerald.

“It’s a natural thing, pero hindi rin naman kasi kami nagkikita. But for sure, kapag nagkita kami ulit, we’ll always be the same people.”

So hayan, matutuldukan na nga ba ang isyu na ito between Janice and Gerald na panahon pa ng “Budoy” na parang ang daming naniwala dati na there was really something between them ha?

Toni madalas magpaiyak ng guest

Madalas na nakukumpara ng mga netizens ang vlogs ng magkapatid na Toni Gonzaga at Alex Gonzaga. Kung si Alex daw kasi, puro patawa, kalokohan at prank ang content ng vlog, si Toni naman, serious, inspirational at madalas daw, napapaiyak ang guest.

Kaya sa isang interview ni Toni, tinanong ito kung bakit daw mas nag-pursue ito sa mga inspirational talks kesa sa kung ano ang trending.

Paglilinaw niya, “I didn’t plan to do an inspirational talk. Hindi ‘yun ang original plan. Ang sinabi lang ni Paul, why don’t you start talking to people.

“Then, as we do the conversation kasi, that’s how I like talking to people, pumupunta siya sa gano’n.”

Kung mapapansin nga raw, sa mga interview niya, hindi siya masyadong nagtatanong o nagsasalita.”

“My intention, I guess it’s intention is a show that will uplift others. I guess, a talk show that will not bring others down or bring them down. Wala kaming original concept na o, let’s be ganito.

“Ni hindi ko inisip na this will be an inspirational show. May mga nag-o-oo lang na guest sa amin and then, it’s leading to that. And feeling ko, it’s not me, hindi kami ang nagdi-direk ng show na ito, but I think, ang laki ng orchestration ni God.”

At binigyang diin din ni Toni na never raw niyang sinabi sa mga guest niya na ganito sila o kailangang mapalabas ang something. Nag-uusap lang daw talaga sila.

Sa kabila rin daw ng mga positive feed backs na natatanggap ng Toni Talks niya, may mga negative rin at bashing. Pero sey niya, sanay na raw siya sa loob ng 20 years niya.

“Medyo natuto na ‘kong mag-shutdown sa mga bashing. I guess, there are battles that are now worth fighting for.”

Alden may pasabog sa ‘Centerstage’

Grand finals na ng Centerstage ngayong Linggo na kunsaan, ang Asia Multimedia Star na si Alden Richards ang host, along with Betong Sumaya at mga Centerstage judges na sina Aicelle Santos, Mel Villena at Pops Fernandez.

Kaabang-abang ang 4-way battle ng apat na natirang grand finalists na sina Rain Barquin, Colline Salazar, Vianna Ricafranca at Oxy Dolorito.

Dapat din abangan ang espesyal na performance ng apat na finalists kasama si Alden. Kaya ngayong Linggo, 7:40 p.m. pagkatapos ng Daig Kayo ng Lola ko sa GMA, malalaman na kung sino ang kauna-unahang Centerstage Grand Winner.

Ito yata ang isa na sa contest sa telebisyon na tumagal ng isang taon. Nang abutan ng pandemic, natigil talaga ng ilang buwan dahil una sa lahat, mga bata ang contestants at pinagbabawal na lumabas.

Pero na-pull-off ng production at muling nakabalik sa ere at ngayon nga ay grand final na.