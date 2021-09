Janet Bordon pumanaw sa cancer

Pumanaw na ang sexy actress ng dekada ’70 at ’80 na si Janet Bordon dahil sa sakit na cancer. She was 66 years old.

Ayon sa anak na babae ni Bordon na si Atty. Jay Bordon, pumanaw ang kanyang ina noong nakaraang September 22 sa bahay nito sa San Francisco, California.

“She was surrounded by love from her 89-year-old mother, five siblings, nieces and nephews, adoring daughter, and extended family. Her faith empowered her through 31 years of cancer, 9 major operations, and numerous treatments with grace and dignity. She was a strong and beautiful person throughout every moment of her life, including her last breath.

“While her private battle with cancer at Stanford Hospital led to her retirement from show business, she always continued to share her radiant, loving, and generous spirit with everyone she met,” Jay said. “Truly an inspiration, we will miss her tremendously.” ayon kay Atty. Bordon.

Nakilala si Bordon sa paglabas niya sa maraming sexy drama films noong ’70s na produced ng Agrix Films at ng film outfit ni Jesse Ejercito na Crown Seven tulad ng Ngiti, Tawa At Halakhak, Ako si Emma, Babae!, Lalake, Babae Kami!, Mr. Wong and the Bionic Girls, Dabiana, Bakas ng Anino, Katawang Alabok, Biyak na Manyika, Star at Apat Na Maria kunsaan nakasama niya sina Charo Santos, Julie Ann Fortich at Lorna Tolentino.

Noong mauso ang bold films noong ’80s, nagbida si Bordon sa kontrobersyal na Virgin People ni Celso Ad Castillo na pinalabas sa Manila Film Center noong 1984. Nakasama niya rito sina Myrna Castillo, Pepsi Paloma at Ernie Garcia.

Naging favorite leading lady din si Bordon ng mga action stars na sina Eddie Garcia, Rudy Fernandez, Rhene Imperial, Vic Vargas, Ace Vergel, Anthony Alonzo, Jun Aristorenas, Ramon Zamora and Dante Varona.

Huling pelikula ni Bordon ay ang Moises Platon noong 1988 at tumira na ito sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. (Ruel Mendoza)