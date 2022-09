Janelle Tee katakam-takam

Mula sa paggawa ng movie sa Vivamax, serye naman ang bagong ginagawa ngayon ni Direk Joey Javier Reyes.

At si Janelle Tee pa rin ang bida niya sa Vivamax series na “AnNa.”

Naitanong kay Direk Joey kung ano raw sa tingin niya ang dahilan at muling nabuhay ang mga sexy genre ngayon.

May mga dahilan siyang binigay. Una na rito, ang online streaming tulad ng Vivamax ay wala sa jurisdiction ng MTRCB kaya hindi ito nalilimitahan pa. Pangalawa, mas masarap daw ang bawal.

“Mas katakam-takam ang ipinagkakait mo sa tao, mas nagiging delicious. Hindi ko naman sinasabi na ang mga Filipino ay exceptionally horny, but we are the greatest porn hub consumer. The moment na i-deprive mo ‘yan sa mga tao, mas hahanap-hanapin.”

At naniniwala rin si Direk Joey na hindi naman daw talaga ang sex content ang importante, it’s still about the story.

Ang ‘AnNa’ ay magsisimulang ma-stream sa Vivamax simula sa September 25. At yes, mas katakam-takam daw si Janelle sa ‘AnNa’ dahil sangkatutak na lalake nga raw ang naka-sex niya sa pelikula. (Rose Garcia)