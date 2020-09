Janella sa Oktubre manganganak

Dahil sa biglaang paglipad ng ina ni Janella Salvador sa UK kahit mahirap ang protocol sa mga international flights, mabilis ang pag-conclude ng netizen at ibang observers na malamang nga ay buntis ang batang aktres.

Matapos ngang kumpirmahin nina Janella at bf nitong si Markus Paterson ang status nila bilang bf-gf, mukhang nang dahil sa mga social media activities din nila sila nabuking na may “something” sa kundisyon ng dalaga.

Ang tsika pa, ngayong Oktubre na magsisilang si Janella, kaya lumipad na ang nanay nitong si Janine Desiderio (with younger son) upang suportahan at alagaan ang anak.

Parang kelan lang noong huli naming makapanayam ang aktres (para sa The Killer Bride) nitong January 2020 (before the show ended) at nagkatuksuhan pa kami on her lovelife.

Dedma pa ito noon sa tsismis sa kanila ni Markus na umano’y nakarelasyon niya noong midyear 2019. Basta if ever daw na magkaka-bf siya uli, titiyakin daw niyang “nanamnamin” muna nila ang pagiging “private people” nila, ang natatandaan naming sey noon ng batang aktres.

Well, mukhang ganun nga ang nangyari, and we can only respect that. Very soon din naman, malalaman natin ang totoo. Good luck and stay safe!

Basta kami, babatiin na lang muna namin ng bonggang ‘happy-happy birthday’ ang patnugot namin ditong si Dondon Sermino, yun ang totoo hahaha!

Xian Lim, Ricky Davao direktor na sa CCP

Masayang ibinalita sa amin ng mga kaibigan namin sa CCP (Cultural Center of the Philippines) ang mga bongga nilang iskedyul simula ngayong September hanggang December.

Mukhang bongga rin ang natanggap nilang budget mula sa Office of the President dahil hindi mga basta-bastang projects ang naka-line up sa kanila.

Nandiyan ang magsisimulang Jazz Festival nila (Sept. 25-Oct 5) na tatampukan ng mga kilalang jazz artists ng bansa gaya nina Tots Tolentino, Baihana, Pipo and Lorna Cifra, Michael Guevarra at Nicole Asencio.

At sa pagpasok ng Oktubre, itatampok naman ang puppet show na idi-direk naman ni Xian Lim. Ito nga yung MALA (Movies Adapted from Literary Arts) kung saan ang mga pamosong kuwento ng Ibong Adarna at Florante at Laura naman ang feature.

Pagpasok naman ng Nobyembre, may mala-tribute namang balik tanaw sa unang hari ng balagtasan na si Francisco Balagtas. Si Direk Ricky Davao ang mamumuno nito na pagbibidahan nina John Arcilla at Lara Maigue, at host naman si Michael V.

At siyempre pa, napaka-espesyal ng December dahil magkakaroon ng virtual Christmas concert ang Philippine Philharmonic Orchestra, para tiyaking masaya at masigla pa rin ang Pasko sa bansa.

Congratulations po at hangad namin ang tagumpay ng lahat ng naka-line up na iskedyul sa CCP.